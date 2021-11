:

"In addition to the risks, offshore wind farm construction also offers opportunities, in particular for underwater life. Because activities that disturb the seabed are prohibited once a wind farm is completed, the seabed and its characteristic North Sea fauna are given space to develop. Certain species also settle on the hard substrate of the turbines. Furthermore, active ecosystem restoration around offshore wind farms can promote the recovery of for example oyster reefs, which previously occurred on a large scale in the North Sea. Research, innovative experiments and, most certainly, entrepreneurship are all required in order to make optimal use of these opportunities."

Ik denk dus ook dat Jacques_SiConto volledig ongelijk heeft. Maar dat zie je wel meer bij rechtse mensen: ze ontkennen ieder milieu effect omdat ze bang zijn dat de economie schade leidt. Terwijl zij juist langdurige schade veroorzaken daardoor.