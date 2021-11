Wederom vraag ik me af op welke basis GeenStijl denkt medisch advies te kunnen verstrekken. Het stevige anti-vaccinatiegeluid van Mosterd en Spartacus komt regelmatig terug, nou wordt ook huidkanker geridiculiseerd. Huidkanker is een zeer onderschatte sluipmoordenaar en het heeft mij altijd al verbaasd dat sportscholen gewoon zo'n zonnebank mogen neerzetten, zelfs al zijn de risico's al jaren bekend.

Soms heb ik de indruk dat GeenStijl haar lezers van harte zou aanbevelen om zonder beschermende kleding de olifantenpoot in Tsjernobyl te bezoeken, gewoon omdat echte experts zeggen dat je dat beter niet kunt doen en als je het toch doet, dan met beschermende kleding, puur om heel hard te kunnen roepen dat anders je persoonlijke vrijheid wordt afgenomen. Het ergste is nog dat veel reaguurders dat dan nog zouden doen ook en daarna Hugo de Jonge of Mark Rute of D66 of Georg Soros of de EU de schuld geven als ze het niet overleven of ziek worden.

Maar ga lekker verder met het afslachten van je lezersbestand uit naam van 'de persoonlijke vrijheid'. Ignorance more often begets confidence than does knowledge, toch?