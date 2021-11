KIJK UIT HERMAN STRAKS VAL JE IN HET WATER!

"Mannen doen vaker gevaarlijk werk dan vrouwen. Zo deed in 2020 17,5 procent van de mannen vaak of altijd gevaarlijk werk. Bij vrouwen was dit 7,7 procent." Mannen doen dus meer dan twee keer zo vaak (niet 6% meer ofzo) 'vaak of altijd gevaarlijk werk' als vrouwen. Zeggen wij niet, zegt het CBS. Wat een ongelijkheid mensen. Wij zijn even 433 columns, 38 non-fictie boeken, 27 Volkskrant Magazine Specials, 13 bedrijven die claimen dat ze dit wel even op zullen losten, 2 manifesten, 3 optochten van mannen in hun onderbroek, 91 virale social media posts, 18 ludieke inhaakreclames, 15 wetenschappelijke rapporten, 6 nepstakingen van BNR-troela's, 31 seminars, 21 optredens bij Eva Jinek en 12 wettelijke quota aan het regelen. Samen lossen we dit verschrikkelijke probleem, dat echt heel erg is, op!

Even 'bijna nooit of soms' erboven plakken zodat het verschil minder groot lijkt

Gevaarlijkste beroep: kok