Even een berichtje ellende om uw goede gemoed dit weekend eens eventjes grondig te verzieken. In Barendrecht is een kindje van 10 jaar oud om het leven gekomen nadat een 28-jarige knakker z'n voiture in de plomp parkeerde. De man uit Spijkenisse kroop zelf uit het voertuig, maar dat lukte een van zijn passagiers (het kind dus) niet. De man is NIET de vader van het kind. Wél had hij gezopen. En nu is het kind dood. Wat een ramp.