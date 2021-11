"Integratie heeft gefaald, en blijft falen."

Het vreemde en onbegrijpelijke is dat, ca 10 jaar geleden alweer, verschillende Europese leiders dat ook publiekelijk uitspraken. Ik dacht dat Merkel de eerste was, en vlak daarna volgden PM Cameron van de UK, toenmalig president van Frankrijk Sarkozy, en zelfs hier in Nederland deed Maxime Verhagen een duit in het zakje.

Allemaal hadden ze het over de volkomen mislukte integratie. Ik weet nog goed dat ik indertijd dacht: hèhè, eindelijk. Maar vervolgens gebeurde er helemaal niets, de immigratie en asiel gingen 'gewoon' verder, en in 2015 zorgde Merkel met haar Wir schaffen das voor de grootste instroom van derdewereldlanders in de EU in één jaar: ca 1,2 miljoen.

En nu moeten er weer allemaal Afghanen de EU in, want ja, leven onder de taliban is ook zielig, natuurlijk.