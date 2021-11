Ik luisterde in vroegere tijden altijd naar 3fm, behalve tijdens serious request. Nu luister ik nooit meer, en ook niet tijdens serious request.

Had ooit een date met een meisje, gingen we na de date naar haar huis toe en toen zei ze: "Zet anders even de televisie aan, serious request is op tv en dat vind ik altijd erg leuk". Ik had best zin om te neuken, maar niet zoveel zin dat ik het kon laten om hier een vervelende opmerking over te maken. Daarna is het niks meer geworden en had ik alleen maar een nog grotere hekel aan serious request.