It's now past 12:29. At 12:29, the crowd recited the Pledge if Allegiance. No JFK Jr. yet. pic.twitter.com/CskJ5oAxNE — steven monacelli (@stevanzetti) November 2, 2021

Het zal u misschien niet verbazen dat de op 16 juli 1999 overleden John F. Kennedy jr. afgelopen nacht niet plots levend in het publiek verscheen, maar aangezien niet iedereen de memo kreeg, herhalen we het nog een keertje: die best wel dode Amerikaan is dus nog steeds best wel dood. Verwonderlijk dus dat enkele honderden mensen in Dallas stonden te wachten op zijn terugkeer waarbij hij ook direct zou aankondigen dat hij als running mate van Donald Trump meedoet aan de presidentsverkiezingen van 2024. Want als je ergens moet terugkeren, doe het dan op de plek waar de hersenen van je vader het asfalt besmeurden. De theorie komt van de QAnon-gekkies die zelfs in de QAnon-wereld nog worden gezien als de wappies, dus dan ben je vrij ver heen. Dankzij deze gefaalde wederopstanding weten we meteen dat er nog aardig wat van die ontspoorde ontspoorden rondlopen. In tegenstelling tot mini-JFK die niet rondloopt, omdat hij nog steeds heel erg dood is. Gelukkig maar, want die Kennedy's zijn toch enorm overschat. Maak ons maar wakker als Elvis en 2Pac eindelijk samen optreden.

Maan ook niet populair

Something I didn't post yet was this video shared with my by a local Dallas resident in which he asks the crowd if we landed on the moon. "No!" they exclaimed. pic.twitter.com/YgWczxisay — steven monacelli (@stevanzetti) November 2, 2021

