NoordHollanders aka Westfriezen in het geel gearceerde gebied: koop een gun, een morgenster, een honkbalknuppel of smeer roestige breinaalden in met ebola, want er loopt een bende ziek gespuis rond in de regio. Woningovervallers. Minderwaardig worden mensen niet. (Hallo, Marcel van Dam)

Een gewelddadige groep jongeren zou in wisselende samenstellingen een reeks overvallen hebben gepleegd in West-Friesland en de regio Alkmaar. De politie ziet overeenkomsten in hun jacht naar contant geld: Berkhouter Sjaak Groot (72) moest het in juni met de dood bekopen. Hun vluchtauto is gefilmd. (NHnieuws)

Op 4 juni van dit jaar overviel de bende een gezin in De Noord bij Heerhugowaard, een schitterend lintdorp met een imposante kerk. Vijf gewapende overvallers dringen de woning binnen en binden de bewoners vast in bed.

Vijf 'hele jonge' jongens zeiden volgens de bewoonster Francis: "Rustig, rustig. We willen geld" en "Kankerhoer, vuile Jood." Behalve een onbekend geldbedrag namen ze ook de auto van de familie mee, waarmee ze ervan door raceten.

Ze waren jong en van buitenlandse afkomst.

Maar dat horen we dan weer niet in AVROTROS Opsporing Verzocht, het enige programma op de StaatsOmroep dat excelleert in diversiteit en inclusie.