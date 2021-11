If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Grote woorden van het Wereldvoedselprogramma op CNN dit weekend: twee procent van Elon Musks vermogen zou genoeg zijn om honger de wereld uit te helpen. Twee procent! Zes miljard dollar! Niemand meer honger! Naïef links in zijn nopjes, want niet alleen versterkte dit het waanidee dat dergelijke omvangrijke en ingewikkelde problemen simpelweg verdwijnen door er geld tegenaan te gooien, de illusie achter de meeste goede doelen, maar ook lijkt honger hierdoor alleen te bestaan omdat die verduivelde miljardairs het simpelweg weigeren op te lossen. Nou ja, totdat Elon de bluf callt en gewoon zes miljard dollar toezegt als de organisatie kan bewijzen dat daarmee alle honger verdwijnt. Dan heeft CNN plots niet goed geciteerd en moet het Wereldvoedselprogramma schoorvoetend toegeven dat het slechts "helpt" bij het oplossen van een deel van de borrelbuikjes. Blijkt het gewoon een smerige campagne om over de rug van Musk publiciteit te scoren. Logisch, want als zes miljard dollar de oplossing was, dan had het Wereldvoedselprogramma met een jaarlijks budget van bijna 8,5 miljard dollar iedere vermagerde vluchteling al ruimschoots kunnen voorzien van een Big Mac-menu. Dat had CNN zelf ook kunnen concluderen, maar die verorberde liever dit broodje aap in de hoop op veel kliks. Jammer, want als ze bullshit blijven serveren, is de eetlust snel verdwenen.

Too little, too late