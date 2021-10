"You had my curiosity, but now you have my attention"

Wat is het soms toch een feestje te zien wat de gelovigen zichzelf aan doen. Akte 1: "Het boeiende aan de bestrijding van het coronavirus zijn de extreme maatregelen die we hebben moeten nemen om het virus in bedwang te houden. (...) Nog steeds zijn vele mensen boos over deze maatregelen, maar om lijkenzakken op straat te voorkomen, konden we niet anders." Een bepaald boude stelling, en Ben vond het lekker.

Maar nu komt-ie natuurlijk: diezelfde extreme infrastructuur moet in stand blijven om het klimaat te redden, en iets met HITLER.

"In The Guardian schreef columnist Monbiot over de maatregelen die in de VS zijn genomen om Hitler te verslaan. In 1944 bedroeg de inkomstenbelasting 94 procent. De Amerikaanse overheid gaf de laatste drie jaar van Tweede Wereldoorlog meer geld uit dan de 150 jaar daarvoor. Met duizelingwekkende urgentie werden vliegtuigen, tanks en wapens gemaakt; personenauto’s, ijskasten of stofzuigers moesten even op hun beurt wachten. De maximumsnelheid ging naar 50 km/u om benzine te sparen. Het hele land deed mee, het persoonlijk lijden was onderschikt, het kwaad moest collectief verslagen worden.

Alle klimaatintenties, doelstellingen, gesprekjes zijn allemaal zo slap. Waarom niet een tijdje extreme maatregelen, als experiment, kijken hoe we daarmee omgaan. Iedereen moet vanaf 1 januari 25 procent minder elektriciteit en gas verbruiken. Vlees wordt verboden. We gaan even niet meer op vakantie. Kolencentrales gaan per 1 januari 2022 dicht. Morgen sluiten we Tata steel. En we compenseren het leed met tientallen miljarden steun, zoals we dit met de coronacrisis hebben gedaan. Ik kan je in ieder geval verzekeren dat je levensverhaal erdoor verrijkt wordt."

Het meest verdrietige van dit alles is natuurlijk dat het een column over een andere column van 9 dagen oud is, maar wij schrijven er een topic over, want natuurlijk nóg sneuer is.