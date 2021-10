Officiële Risicokaart van de Aller Aller Aller Aller Aller Aller ALLERZWAARSTE overstroming van Nederland. U moet dan denken aan: dat in 1 nacht de zuidwalvulkaan in de Waddenzee ontploft, er een meteoriet zo groot als De Kuip in de Noordzee stort, 2 miljard IJsselmeerbevers de Afsluitdijk hebben opgegeten en dat de Flevoland en de Noordoostpolder opeens tectonische platen blijken te zijn die tegen elkaar botsen en Ketelmeer en Zwarte Meer richting Meppel blazen, in 1 nacht he. En zelfs dan is er NIETS aan het handje in good old Drenthe. Want er is nooit wat aan het handje in Drenthe. Tijdens alle stormvloeden in de vaderlandsche historie fietste Drenthe fluitend door de rampspoed heen, op fietsen met spiegels en in beige unisex ANWB-jassen. Oké, het regent weleens in Drenthe (dossier). Maar dat is het dan wel. Ondertussen in Drenthe, in het klimaatwaanzinnige jaar 2021...