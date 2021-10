*Polygoonstemmetje* In den haaven van het bourgondische Antwerpen heeft den veldwachter weederom een bende belhamels in de jonge leeftijd van 18 tot 30 levensjaaren opgepakt. De doerakken, niet zelden herkenbaar aan hun exotische teint en gloedvolle bruine ogen, gedragen zich als volk dat voor galg en rad is opgegroeid doordat zij eensgezind gereed staande containers met levensgevaarlijke verboden genotsmiddelen hebben leeggehaald teneinde grof geld te verdienen aan deze contrabande. De Antwerpsche veldwachters zijn echter niet voor den poes en zeker niet voor zessen klaar. Direct nadat zij in de lurven en bij de kladden zijn gepakt wordt het schorriemorrie voor langere tijd op water ende brood gezet. Ziezo! Daar hebben deze dekselse rekels niet van terug! In ons vaderland Holland echter kan de schout met zijn scheepenen slechts droomen van zulke voortvarende bestrijding der maatschappelijke onrust. Hier ten lande verblijft het gespuis met de Jan Salie-geest hoogstens enkele uuren op een verwarmd bureau met een dampende kop cichorei en twee kletskoppen, waarna de flierefluiter met crimineele inslag in bezit van eenen boete van slechts 95 Florynen in volledige vrijheid huiswaarts wordt gestuurd. Al zal de jonge deliquent eenmaal thuis door moeder de vrouw flink achter den vodden worden gezeten. Zij zijn om den dooie drommel nog niet jarig en den raapen zullen nog lang niet gaar zijn. Toch is alles beter dan het water en brood in den Antwerpsche kerkers. Geboefte aller lande is gewaarschuwd: past op uw stoutmoedige tellen in den Antwerpsche haaven! En keert als de wiedeweerga terug naar tolerante Hollandsche bodem alwaar u allen in den Rotterdamsche haaven helemaal niets zult hoeven te vreezen van noch den smeris noch het gerecht.