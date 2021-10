Goedemiddag en welkom bij Roept U Het Maar Eens Even Dan! Vandaag wil Alfred eens even roepen dan waar het op staat en met den vuist op tafel slaan. Kom er maar in, Alfred: "De opa van Hugo de Jonge was een moordenaar. Daarom mag er in de tweede kamer de corona maatregelen niet vergeleken worden met de oorlog!" Zozo Alfred, die moest je even kwijt hè? Gooi 't er maar uut hoor mien jong. Daar is dit programma tenslotte voor. Maar Alfred, heb je ook nog iets waarmee je dit zou kunnen onderbouwen? Anders wordt het wel een beetje smaad+laster, we zeggen het er maar bij voor de zekerheid. "Ja, want ik heb zelf onderzoek gedaan, kijk maar, staat op Wikipedia! Jacob de Jonge, oorlogsmisdadiger! DE JONGE! Dus dan moet dat wel de opa van Hugo zijn, niemand in Nederland heet De Jonge!" Ja, daar heeft Alfred wel een puntje natuurlijk. Iswelzo. De kans dat het niet om de opa van Hugo gaat is klein, wie heet er nou De Jonge in Nederland? Gaan wij verder ook niet doodchecken dan. Pats! Zo! Mooi! Lekker! Dat was 'm weer mensuh! Tot de volgende aflevering, waarin u misschien wel mag zeggen waarop het staat en met de vuist op tafel mag slaan! KLABAM! HATSJIEKIDEE!