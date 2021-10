Weet je wat ook hip is tegenwoordig? Mensen op het spoor joekelen. Een weekje nadat een Pool onder een aanstormende tram werd geduwd (†) door "jongeren" is het opnieuw raak in Ons Land. Bij metrostation Coolhaven in Rotterdam hadden een man en een vrouw, kennelijk ex-geliefden, ruzie met elkaar, waarop de man dacht: goh ik zag laatst bij het NOS Journaal dat mensen gewoon op het spoor worden gesmeten. En dat deed hij dus ook met de vrouw. "Omstanders hebben haar gelukkig net op tijd van spoor gehaald. De vrouw had last van rug en wordt nagekeken door ambulancemedewerkers." Beter last van de rug dan doormidden, maar wat is dit eigenlijk voor een zieke hype?

Die van Lassie Rijst was erbij!