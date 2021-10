TEN EERSTE: wij liepen vanochtend langs een boom en daarvan waren de blaadjes geel en al op de grond gevallen, dus dat strookt sowieso niet met wat ze ons vertellen over vaccinaties. TEN TWEEDE: uit de cijfers blijkt dat er in 2018 ook al heel veel bomen doodgingen en toen hoorde je niemand leg dat maar eens uit. TEN DERDE: hier een link naar een video van Klaus Schwab waarin hij het al in 2017 over blaadjes aan de bomen heeft dus hoezo toeval. TEN VIERDE: kijk eens naar deze Tweede Kamermotie waar negen partijen tegen groene blaadjes aan de bomen in oktober hebben gestemd hoe durven zij zich volksvertegenwoordiger te nomen. TEN VIJFDE: dit artikel is duidelijk discriminerend voor blanke mannen heb je ons dossier nog niet gelezen ofzo. TEN ZESDE: de kans dat er een groen blaadje op je hoofd valt is trouwens maar nul komma nul nul nul nul nul nul drie procent waar hebben we het over. TEN ZEVENDE: wij stellen alleen vragen ja. Doe zelf onderzoek.