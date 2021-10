Maar om op de vraag van de heer Hugo te beantwoorden: tamelijk moeilijk.

Technisch: Het afbreken van de transactie zal dan lokaal moeten gebeuren, dwz: op de geldautomaat. Tussen de geldautomaat en de centrale systemen worden namelijk alleen de transacties verstuurd. De camera en het alarm zit helemaal appart. Je moet dus in de ATM een koppeling gaan maken met de camera, de leverancier van de geld-automaat overtuigen dat ze iets van OpenCV of zo onderdeel gaan maken van de ATM software en dan laten ontwikkelen en zo. Zeg maar zo'n 3 jaar, als meerdere landen dat zouden willen.

Daarnaast: je mag dit soort beelden in Nederland (of Europa in z'n geheel) niet gebruiken voor dit soort doeleinden. Denk b.v. aan de gevolgen van z.g.n. false-positives.

En tenslotte: er zijn in Nederland nog maar heel weinig banken met geldautomaten. De meeste ATM's zijn ondergebracht bij Geldmaat. Dus de banken hebben hier helemaal niets meer in te brengen (iets met handen wassen a la P. Pliatus).