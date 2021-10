Ik woon inmiddels al ruim 12 jaar in de VS en soms denk ik waarom ik ooit hierheen ben gekomen en dan lees ik berichten zoals deze en het dossier 'toeslagen drama' en ben ik ineens superblij om hier te mogen wonen.

Begrijp mij niet verkeerd, het is niet dat er geen problemen zijn, maar dreigende energieleveranciers vanwege een digitale meter komen hier niet voor. Als zoiets hier zou voorkomen staan er direct tientallen advocaten klaar om een dergelijk bedrijf helemaal kapot te procederen bij de rechter (dreigen met niet bestaande boetes valt denk ik gewoon onder (financiele) fraude) en miljoenen dollars aan compensatie eisen.

Het defacto twee partijenstelsel is zeker ook niet perfect, maar werkt wel beter dan het multi-partijen gedrocht in Europa. Elke partij probeert zijn eigen geluid te laten horen, echter 80% van de partij programma's zijn hetzelfde. Iedereen wil beter onderwijs, betere gezondheidszorg en meer veiligheid. Tijdens het formuleren van een coalitie zijn het juist de kleine verschillen elke verdwijnen waardoor Rutte in feite al 4 kabinetten uit dezelfde eenheids worst bestaat. D66 probeerde dat te doorbreken met links blok. Iedereen zegt altijd dat de Amerikaanse politiek kapot is, maar Biden voert een totaal andere agenda dan Trump. Echter de politiek van Rutte is helemaal niet zo anders dan die van Balkenende die overigens ook 4 kabinetten had. En ook ten opzichte van de Paarse kabinetten is er weinig veranderd. Dat komt vooral omdat coalities te verschillen laten verdwijnen...

In de Amerikaanse politiek is verandering mogelijk, in de Europese politiek niet. Dat de EU nog niet goed werkt is vrij logisch als je je bedenkt dat deze nog maar 30 jaar oud is, maar een verkeerde politieke basis heeft. Men heeft een uitvoerend orgaan (commissie) en het parlement. Maar men heef geen senaat en daar zit het grootste probleem met de EU. Doordat de grote landen de meeste zetels hebben, kunnen kleine landen vrijwel niets voor elkaar krijgen. Had men een senaat waar elke EU lidstaat 2 senators heeft, dan had in de senaat Luxemburg evenveel 'macht' gehad als Duitsland of Frankrijk.

De VS heeft zijn eigen problematiek, maar hier wordt wel geprobeerd om de problemen op te lossen, alleen sommige problemen bestaan al zo lang dat dat heel erg lastig is. Eerder deze week kwam een bericht naar buiten dat de meerderheid van de ruim 1000 covid doden in DC, 60% uit ward 7 en 8 kwamen (deze liggen in zuid oost Washington), terwijl slechts 1% uit ward 3 en 4 (noord west) kwam. Rijk vs arm. Zwart vs wit/Aziatisch...

Ik heb 5 jaar in ward 4 gewoond en daarna ben ik in een buitenwijk van DC terecht gekomen in Noord Virginia. De rijkste regio van heel de VS op basis van median huishoudelijk inkomen. Bij de mediaan plaats je alle inkomens gesorteert op een lijn en pak je het middelste getal.