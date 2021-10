@chicago river | 21-10-21 | 22:02: Dat is jouw mening en je hebt er recht op.

Ik denk dat hij bezig is geweest met glaasje draaien, heb ik zelf ook geen ervaring mee maar dat is omdat ik mij niet met dat gedeelte bezig houd, wel heb ik begrepen dat dit kan leiden tot nare dingen. Is ook weer redelijk eenvoudig op te lossen maar je moet wel weten hoe, en dat is dan weer het gedeelte waar ik mij onder andere weer wel mee beziggehouden heb. Daarbij wel opgemerkt dat je je met sommige dingen ook niet moet willen bezighouden wat mij betreft, glaasje draaien is daar een goed voorbeeld van.

Er is geen manier om jou te overtuigen zonder het jou te laten meemaken. Ik sta persoonlijk nogal kritisch tegenover het hele gebeuren want er zit een hoop bangmakerij en oplichting bij maar er is meer dan wetenschap op deze planeet.

Dat jij niet weet wat het is om te trippen op paddo's wil niet zeggen dat het allemaal geen effecten heeft.

Maar erm, even een klein voorbeeld: Wat dacht je van een hond die bijna niet meer kan lopen van de pijn en dat hij na een uurtje mafketelarij opeens weer beter kan lopen. Nog een paar keer en hondje heeft nergens meer last van. Dieren doen niet aan placebo's volgens mij...

Probleem is dat dit wereldje schimmig is, niet altijd wetenschappelijk verklaarbaar is, er best veel mensen hun brood verdienen met angst.

Enfin, ik ga jou niet overtuigen en dat hoeft ook niet. Maar dat het allemaal helemaal onzin is? Helaas kan ik dat niet zeggen, heb iets teveel gezien wat dat betreft. En nee, dat was niet onder invloed van paddo's. ;)

Overigens, telepathie word al snel bewezen geacht terwijl het helemaal niet moeilijk is om dat te faken.