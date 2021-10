De redactie van GeenStijl spreekt haar waardering uit voor Mart Smeets, op eenzame hoogte, ja dat mogen wij zeggen, de allerbeste sportschrijver van Nederland, de Mart (ca. 2 miljoen), zit tegenwoordig niet meer in de sport, maar in de vluchtelingen, en nu hoorden we gisteren bij OP1 dat Mart Smeets een VLUCHTELING IN HUIS NEEMT, is het niet in zijn eigen grachtenpand in Haarlem, dan is het wel in zijn tweede huis (?) in Zaandam, Mart Smeets, dat mogen we zeggen, geeft de vluchteling iedere ochtend het beste ontbijt van Nederland, namelijk het ontbijt van Mart Smeets, dan leert de vluchteling Nederlands, door het lezen van de boeken van Mart Smeets, en daarna moet de vluchteling kijken naar honkbal, basketbal en wielrennen, de lievelingssporten van, ja, daar hebt u hem weer, Mart Smeets, en, na een cursus interviewen door Mart Smeets, het avondeten, gemaakt door Mart Smeets, luisteren we nog naar For The Record, van Mart Smeets, en dan nog even wat dingen leren over de Verenigde Staten, het lievelingsland van Mart Smeets, en dan, ja dan, dan is de vluchteling helemaal klaar voor de MENSELIJKHEID, die we in Nederland kennen, zoals de menselijkheid van, mogen we dat zeggen, ja dat mogen we zeggen, ónze Mart Smeets. DALIDA, muziek.