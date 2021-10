Nu heeft iedereen het wel steeds over Boston Dynamics' Spot maar de Ghost Robotics Vision-60 is ook geen lieverdje. Die zagen we natuurlijk al vaker langs Amerikaanse luchtmachtbasissen patrouilleren, maar gister debuteerde er op de opening van de Association of the U.S. Army's main annual convention in Washington een nieuwe versie. "The SWORD Defense Systems Special Purpose Unmanned Rifle (SPUR) was specifically designed to offer precision fire from unmanned platforms such as the Ghost Robotics Vision-60 quadruped. Featuring safe, chamber, clear, and fire capabilities that allows for safe and reliable deployment of the weapon system – providing the operator an ability to load and safe the weapon at a distance. (...) Chambered in 6.5 Creedmoor allows for precision fire out to 1200m, the SPUR can similarly utilize 7.62×51 NATO cartridge for ammunition availability."

Vrij vertaald staat daar dus dat SPUR een doodzieke robothond is die u zonder aarzelen vanaf meer dan een kilometer afstand aan stukken schiet mocht daar voldoende aanleiding toe bestaan. Meer achtergrond-intel hier, meer beeld en geluid na de breek.

s w a m p d o g zonder SPUR-module

Nu al zin in de powerpoint!

Daar zal je em hebben!

Time coded: