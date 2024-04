"To deliver on-demand fire anywhere!" is de sales pitch en het werkt want we hebben het erover. De 'applicatie' is volgens de makers bedoeld voor "bosbrandbeheer- en preventie, agrarisch management, ecologische conservatie, sneeuw- en ijsverwijdering en entertainment en special effects."

De vlammenwerper heeft een bereik van zo'n 9 meter en we kunnen er verder zo snel ook geen toepassing voor bedenken behalve elke denkbare privéaangelegenheid. Dus gelukkig is-ie voor Amerikaanse burgers dus ook gewoon te koop voor slechts $9.420. Het bedrijf bouwt zelf alleen de geïntegreerde vlammenwerper, de robothond is de Unitree Go2 die apart 'slechts' $1.600 is.