: Hier, vertaald, van de bijbehorende PDF:

"De islam is voortgekomen uit een lang politiek en religieus proces, diep geworteld in een aantal joodse (Nazarener-joodse) en ex-christelijke apocalyptische verwachtingen: er was een plan om het einde der tijden teweeg te brengen, Jezus te laten terugkomen en hem Gods politieke heerschappij te laten vestigen op aarde.

Het plan mislukte en Jezus kwam niet terug; de Arabische heersers bleven wachten op zijn terugkeer terwijl ze geleidelijk zijn kleren aannamen als de Messias om de nieuwe messiaanse tijd in te luiden. Door te beweren Gods politieke heerschappij op aarde te vestigen, hadden ze Jezus in feite niet langer nodig en vonden ze andere rechtvaardigingen voor hun macht door de islamitische openbaring uit te vinden, en dus het profetiedom van Mohammed. De kaliefen, beginnend bij Abd al-Malik, vervingen Jezus langzaam.

De figuur van de "eschatologische Jezus", de Jezus van het einde der tijden, is dus door het islamitische verhaal uitgesteld tot een ander einde der tijden. Het kon niet volledig worden verwijderd vanwege het sociaal-culturele collectieve geheugen (vgl. de eschatologische tradities die nog steeds de vroegere verwachting van Jezus' naderende afdaling in de 7e eeuw overbrengen).

Bovendien is de terugkeer van Jezus door het standaard islamitische verhaal gebruikt als een "versterking" van de belangrijkste hoop en het doel van de islam: als de moslims er niet in slagen om zelf Gods politieke heerschappij op aarde te vestigen, kunnen ze er zeker van zijn dat ze het hoe dan ook zullen bereiken bij de einde der tijden, wanneer Jezus zelf terug zal komen, het bevel zal nemen over de moslimlegers (met de Mahdi), de wereld zal veroveren, de Antichrist zal verslaan (al-Masih ad-Dajjal) en de rechters zal zijn van de hele mensheid. Diep van binnen is de religie van Mohammed eigenlijk (en nog steeds) de religie van Jezus."