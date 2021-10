Eerst mochten we al niet meer roken in ONZE ziekenhuizen. En nu mogen we niet eens meer met een kleine kwade neut, bescheiden beneveld, achter het stuur van 1000 kilo plaatstaal en verbrandingsmotor kruipen. Tenminste, als het aan het Euro"""parlement""" ligt, dat wil dat u al een boete krijgt bij een promillage dat hoger ligt dan helemaal niks (0,0). Nu ligt die grens in veel EU-landen nog op 0,5.

"Deze week eisten Europarlementariërs in Straatsburg dat EU-landen meer inspanningen leveren op het gebied van verkeersveiligheid. De limiet van 0,0 promille voor alcohol in het verkeer is bedoeld om ‘Vision Zero’ waar te helpen maken, aldus de parlementariërs in een resolutie. Vision Zero is een multinationaal verkeersveiligheidsproject dat tot doel heeft een snelwegsysteem te realiseren zonder doden of zwaargewonden in het wegverkeer: een reductie tot (bijna) nul."

De European Green Deal; CO2-neutraal in 2050. Vision Zero; 0 verkeersdoden in 2050. Nou, wij zouden hierbij willen introduceren: Vision Viro-loog; 0 mensen met griep in 2050. Lange versie van het bovenstaande debat van de eeuw trouwens na de breek.

Voor de liefhebbers: de langere versie van het debat van de eeuw