Misschien dat iemand dan even de knoppen van dat media-offensief een beetje veel minder in kan stellen. Heb nooit moeite gehad met de (in mijn ogen prive) uitingen van sexuele en/of geloofsvoorkeur in publiek, maar begin me in hoge mate te storen aan de voorkeurspositie die het alfabet via iedere televisie, radio en andere media meent af te moeten dwingen.

Het probleem, best alfabet, is dat jullie probleem nooit opgelost gaat worden. Jullie probleem is individueel. Probeer (h)erkenning te krijgen bij mensen, die jullie respecteren en beschouw iedereen die jullie terug respecteert en jullie op de manier aanspreekt zoals jullie dat wensen en ben maar zuinig op dat respect. En respect, dan moet je verdienen en niet eisen/afdwingen.