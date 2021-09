Amsterdam heeft een probleem. Niet alleen Amsterdam heeft een probleem, alle grote steden in Nederland hebben een probleem. Een homohaatprobleem. Vandaar ook een PAROOL EXCLUSIVE van Hanneloes Pen (82) over de haat tegen regenboogvlaggen in Amsterdam, want als je een regenboogvlag aan je balkonnetje hebt hangen ben je vogelvrij. In de 1.500 woorden die Het Parool nodig heeft wordt weer heel veel weinig moeite gedaan de boel te duiden en op te lossen. Gelukkig is daar een reactie van Femke Halsema: "Er is in Amsterdam een enorme solidariteit met de lhbtiq+-gemeenschap, maar tegelijkertijd zie je dat met name jongeren in toenemende mate het conflict zoeken en ook niet terugdeinzen voor het gebruik van ­geweld."

Verdomd ja da's waar ook. Met name... JONGEREN!