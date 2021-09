Hoi Jurre, ja dat klopt. Maar het grappige is dat wanneer je een heeel groot bedrijf hebt en je hoofdkantoor vestigt op Belize dat je dan helemaal geen belasting hoeft te betalen. Je kan dan zelfs een deal maken met de belastingdienst. Dat is alleen niet voor Nederlanders maar voor buitenlandse bedrijven. Ook als je als buitenlander in Nederland komt werken hoef je maar de helft belasting te betalen als kennismigrant. Van jouw geld leiden we Chinese studenten bouwkunde op in Delft die vervolgens in China mooie gebouwen bouwen, ook komen veel Roemenen hier geneeskunde studeren, die worden dokter erna in Roemenië of misschien wel Amerika! Ooh ja we bouwen ook huizen en geven uitkeringen voor asielzoekers.

Zoals je leest is er niet veel voor Nederlanders. Nou we een beetje sommigen mogen betaald thuis zitten blowen de hele dag. De rest moet gewoon heel hard werken voor de buitenlanders.

