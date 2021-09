Wat is toch dat nieuwe leiderschap waar iedereen het over heeft? Is dat weggaan als je beleid wordt afgekeurd, of is dat beleid waar je je zo ingraaft in een overlegstructuur dat je nauwelijks nog verantwoordelijk bent? Of zoals Kaag het zelf zei: “Nou, verantwoordelijk zou ik het niet noemen. Alles is in goed overleg gegaan en nou ja, als er dan iemand in die zin verantwoordelijk is, dan ben ik dat wel ja.” Of zoiets. Nieuw leiderschap is dus het zodanig spreiden van de verantwoordelijkheid dat je er niemand op aan kunt spreken. En ja, het is lastig evacueren als er geen plan is en als er niemand is die knopen doorhakt. Geen worst case scenario. In de comments kunt u wedden op het volgende baantje voor mevrouw D66?