Gezellig inkijkje in de wereld van het Colombiaanse pannenkoekenpoeder, een dag nadat de vroegere zaterdagavond van Gordon in het water is gevallen; er is 4.022 kilo snuifberenmix (301 miljoen euro) aan de Europese neus voorbij gegaan. 301 miljoen euro, daar moet een normaal mens toch al gauw zo'n 10 jaar voor werken, dus spelen er krachten in die Rotterdamse haven die volledig aan het voorstellingsvermogen van de rest van Nederland voorbij gaan. Die haven, daar werken toch veel Feyenoorders enzo? Nou, dit komt dus niet uit een film: "Het is even veelvoorkomend als mysterieus: net geklede, vriendelijke mannen die plotseling verschijnen als je het havenkantoor verlaat, staat te tanken of een café binnenwandelt. Onopvallende figuren met een bijzondere vraag: of je misschien snel een stapeltje contanten wilt verdienen?" En omdat er zo ongelooflijk veel geld met die handel gemoeid is, gaan drugscriminelen heel ver om hun doelen te bereiken. "Schokkend: soms zijn leerlingen al 'corrupt' op het moment dat ze nog in de schoolbanken zitten. Puntman schetst hoe het lijkt alsof drugsfamilies hun telgen naar specifieke opleidingen sturen om zo een 'toegangsbewijs' tot de haven te krijgen. 'Dat zijn enkele rotte appels'." En terwijl de kinderen van drugsbaronnen naar de zeevaartschool gaan om havenpassen in de wacht te slepen had Ferd Gabberhouse zijn dikke pijl gericht op de festivals, want dat was ook een heel groot probleem. Die War on Drugs, die hebben we niet alleen verloren, die gaan we ook nooit meer winnen.