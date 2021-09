Schokkend nieuws hedenmorgen in avondlandcourant NRC Handelsblad. Staatssecretaris Knops heeft namelijk niet de integriteitsregels voor kabinetsleden overtreden. Nou zult u wel denken: niet de regels overtreden, GEEN NIEUWS GEEN TOPIC GEENSTIJL! Maar. Dat is nou juist het probleem. Want staatssecretaris Knops heeft wél ambtenaren gebruikt toen NRC Handelsblad en De Limburger een publicatie voorbereidden over hoe Kamerlid Knops in 2010 een stuk grond bij elkaar had gesjoemeld. Destijds "verschaften ambtenaren juridische analyses, hielpen zij bij het opstellen van communicatiestrategieën en overlegden ze met andere overheden over reacties aan de kranten". Foute boel, zult u zeggen, en dat zeggen bestuurskundigen die in het stuk reageren ook. Maar wat die bestuurskundigen ook zeggen, is dat de staatssecretaris naar de letter de wet niet heeft overtreden. En weet u hoe dat komt? Omdat we in Nederland geen goede integriteitsregels voor bestuurders HEBBEN. Daarom kon Stientje van Veldhoven overstappen naar een NGO die door haar eigen ministerie was gefinancierd, daarom kon Cora van Nieuwenhuizen wekenlang functioneren als minister terwijl ze al wist dat ze ging overstappen naar een lobbyluizenbaantje en daarom is Halbe Zijlstra nog steeds niet met pek en veren naar een datsja in Rusland verjaagd. En weet u wat staatssecretaris Knops, lid van dit kabinet dat 'pal' staat voor persvrijheid, nu aan het doen is? Die voert een rechtszaak tegen NRC Handelsblad en De Limburger. "Hoewel het ministerie tot twee keer toe benadrukt daar niet bij betrokken te zijn, brengt Knops wel mails in tussen journalist Dohmen en een woordvoerder van het ministerie, waar hij als privépersoon niet over had kunnen beschikken." Hoe dan. Echt. Hoe dan.