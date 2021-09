Beste uitvinding ooit en het is niet eens een uitvinding. Al die kindertjes die pardoes verslaafd zijn aan neusspray omdat het een trend is kunnen ook gewoon verslaafd raken aan lekker komen! Televisie op 1 tegen 100 en dan gaan met die banaan op Caroline Tensen, u kent het verder wel. Uit een of andere Duitse studie (jawohl ficken) die we verder niet gaan doodchecken 'blijkt' dat een orgasme ook helpt tegen een verstopte neus. "Een orgasme werkt net zo goed tegen een verstopte neus als gebruik van neusspray. Dat effect blijft ongeveer een uur na het hoogtepunt doorwerken. (...) De theorie dat er een nasaal-genitaal verband zou zijn is sindsdien controversieel – maar ook nooit echt onderzocht, schrijven de Duitse onderzoekers in hun prijswinnende studie. Tot vorig jaar dus. Al gaat het in dit Duitse onderzoek om orgasmes bij seks met een partner, nuanceert gepensioneerd arts-seksuoloog Jelto Drenth, niet betrokken bij de studie. 'Ik ben benieuwd of het effect ook gevonden zou zijn bij een veel rustiger masturbatie-orgasme'." Wat onze theorie over Caroline Tensen dan weer onderuit schopt maar wij willen ook gewoon een leuke zondagavond, OKEE?