Ja, natuurlijk resulteerde de Brexit in sterke economische terugval, een kerstkalkoentekort en problemen op het veld van Fortuna Sittard, maar de uitstap heeft ook zijn voordelen. Zo hebben de Britten geen zak meer te maken met het migratiebeleid van de EU en dat betekent dat ze dwalende dobberapothekers gewoon kunnen terugsturen naar Frankrijk. De grensbewaking krijgt inmiddels training in het terugsturen van deze omgekeerde D-Day'ers, want als het aan de Britten ligt zijn de Franse stranden de enige die bestormd worden door ongewenste binnensluipers. Frankrijk over le zeik natuurlijk, want de baretten zien deze dobberaars het liefst vertrekken. Lol trouwens om het argument dat de Britten levens in gevaar brengen door de migranten terug te sturen, alsof het laten vertrekken van de gammele bootjes vanaf jouw grondgebied wel een veilige activiteit is en alsof jullie vorig jaar niet exact hetzelfde deden. De Britten gaan ondertussen vrolijk verder met het profiteren van hun onafhankelijkheid en de spanningen lopen verder op. Wij bereiden ons vast voor op een tweede deel van de Frans-Britse Brexit-zeeslag. Eens kijken of de Fransen weer zo makkelijk over zich heen laten lopen.