"de vorige keer dat Engeland en Frankrijk bonje hadden kostte dat HONDERD JAAR"

Nou, na die zg Honderdjarige Oorlog hebben ze het daarna natuurlijk nog vaak genoeg met elkaar aan de stok gehad. Het recentelijkst nog ten tijde van Napoleon, van wie ook net de 200ste sterfdag is gevierd, of juist niet gevierd, want alles is tegenwoordig 'controversieel'. Maar dat toen Engeland de grootste vijand van Frankrijk was, leert ieder schoolkind bij geschiedenis.

Zelf vind ik de interessantste oorlog tussen die twee de zg Zevenjarige Oorlog van 1756-1763; in de geschiedenisboekjes in de VS wordt deze de 'French and Indian War' genoemd, omdat de Engelse kolonies in de Nieuwe Wereld strijd leverden met de Fransen en de Franse kolonies aldaar, en het gevolg was dat aan het eind de Fransen zich moesten terugtrekken (naar het noorden - Quebec is nog altijd Franstalig - en naar het zuiden - ook New Orleans heeft nog vele Franse invloeden). En 'Indian', omdat de indianen destijds nog echt een factor van betekenis waren, en zowel Frankrijk als Engeland zich inspanden bondgenootschappen met de diverse stammen te sluiten. Ik dacht dat de Fransen daar succesvoller in waren dan de Engelsen. En de indianen, ook niet gek, probeerden die kut-Europeanen zoveel mogelijk tegen elkaar uit te spelen. Helaas, na 7 jaar strijd sloten Frankrijk en Engeland weer vrede (voor zo lang dat duurde) en daarna was de rol van de indianen eigenlijk voorgoed uitgespeeld.

Eea wordt mooi beschreven in de klassieker van James Fenimore Cooper 'The Last of the Mohicans'. Het verhaal is weliswaar fictief, maar het speelt zich af tegen de achtergrond van deze oorlog. Begin jaren 90 fantastisch verfilmd met Daniel Day Lewis in de rol van Nathaniel (Natty Bumpo) en Madeleine Stowe in de rol van Cora Munroe.