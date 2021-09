Hahaha, wat een grappige vacature! 'Beleidsadviseur diversiteit' in de Stad van Hoop, dat is opzich al grappig, maar het is een full time baan dus niet geschikt voor vrouwen, want in NL werken die uitsluitend parttime. Hahaha! Hum. Zucht. Anyway, je kunt er over klagen, dit soort ambtenarenbullshitbanen waarbij je zonder ook maar enig talent voor wat dan ook moeiteloos 5K euro per maand naar binnen schuift, maar het is wel fijn vermaak voor op de vrijdag. Zo wordt helemaal nergens expliciet vermeld dat de sollicitant ZWART van kleur moet zijn maar impliciet is het wel duidelijk: "Je hebt een aantoonbaar netwerk binnen Amsterdamse gemeenschappen die zich bezighouden met bijvoorbeeld: zwart erfgoed, doorwerking slavernijverleden of anti-zwart racisme. Of je moet dit snel kunnen opbouwen". Nou, welke bakfietsende grachtbewoner zou zo'n netwerk hebben? En je leert ook nog eens wat van zo'n vacature. Zoals:

"Diversiteit is een afdeling van 15 vaste mensen met veel inhoudelijke expertise en goede netwerken in de stad. De afdeling is georganiseerd rondom de programmalijnen Verbonden Stad, Gedeelde Geschiedenis, Antidiscriminatie en Versterken emancipatie. Hierbinnen wordt gewerkt met eigen initiatieven, inkoop en een subsidieregeling waarmee activiteiten van organisaties in de stad worden ondersteund." 15 vaste mensen! VIJFTIEN! Stel dat die allemaal 5K per maand naarbinnen Rutgergrootwassinken, dat is 75.000 euro per maand aan...aan eh...ja aan wat eigenlijk? Oh, hier staat het: "Als beleidsadviseur diversiteit ga je aan de slag met de vraagstukken op het gebied van anti discriminatie en de gedeelde geschiedenis van Amsterdammers. Denk hierbij aan de doorwerking van het slavernijverleden en aanpak van discriminatie in de breedste zin".

Nou, als dat geen spetterende BKB-bushokjeposters waarin mensen worden uitgescholen en kartonnen 'wel secretaresse, neuken ho maar'-reclamezuilen voor in de Stopera worden. Maar: is 15 fulltimers voldoende? Wat als er straks actief op straat moet worden gepatrouilleerd door gedachten- en taalpolitie? En denken we om voldoende sensitivityreaders voor in de OBA? En de brandweer? Heeft die niet ook 'waarnemers' nodig voor tijdens het preventief blussen? Kun je nagaan hoe druk ze het krijgen als straks de eerste blanke heteroseksuele cis-mannen op transport moeten worden gezet. Of het verplicht vijf keer per dag richting het Oosten bidden moet worden gehandhaafd. In die tolerante stad. Van 'hoop'. Waar iedereen zo lekker zichzelf kan zijn.