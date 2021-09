Die enquete he... die is natuurlijk weer zo bevooroordeeld als wat. Stellingen als:

"Er is geen plek voor vervuilende bedrijven in de EU"

Wat moet je daar nou mee? "Ja ik ben voor vervuilende bedrijven"... Tuurlijk niet. Maar zodra je zegt: "Eens, er is geen plek voor vervuilende bedrijven binnen de EU" , dan impliceer je met dat antwoord meteen dat je de EU als een legitiem iets ziet, en dat de EU het moet gaan regelen dat er geen vervuilende bedrijven meet in de EU komen.

"Er is geen plaats voor kinderporno binnen de EU". Nee natuurlijk niet, maar dat heeft echt geen ene flikker met de EU te maken. Die hele EU kan de tering krijgen, maar dan is er nog steeds geen plaats voor kinderporno. Nergens niet. Niet in de EU, niet in Europa, niet in elk ander land van de wereld. Maar door zo'n stelling zeg je: "De EU moet er voor zorgen dat dat niet meer gebeurd. We hebben daarvoor dus de EU nodig". Flikker op met je EU.