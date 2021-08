Brede brugklassen bestaan al. Duurt een jaar of 8 en het heet basisschool. Op een gegeven moment moet je een scheiding maken tussen kinderen die je beter praktisch kan opleiden en kinderen die je beter theoretisch kan opleiden. De kinderen die straks de dienstensector ingaan en die de productensector ingaan. Etc. Etc. Etc.

Het is niet ongezond dat op je 12e te doen (groep 8). Wnat er zijn nog tal van dwarsverbanden om door of af te stromen. Het systeem is prima. Maar dit riekt weer naar gekke wokies, die willen neit erkennen dat kinderen soms gewoon slim zijn (en/of willen leren) of dat kinderen soms gewoon niet willen leren, of niet kunnen leren. Die kunnen andere dingen dan weer beter, hoe eerder ze die roeping vinden hoe beter.