Nirvana is een beetje de Rolling Stones van de jaren '90 maar dan dat de helft van de bandleden wel gewoon op een gezonde leeftijd de pijp uitging. Plus: iedereen kent wel die ene albumcover met dat blote baby'tje in het zwembad met een dollarbiljet erop. Tien jaar geleden was die baby 20 jaar ("Nevermind" Nirvana cover baby is now 20), vijf jaar geleden was ie 25 (The Baby From Nirvana's Nevermind Is 25 Now) en dit jaar wil ie knaken zien. "According to a new federal lawsuit, obtained by TMZ, Elden claims he could not consent to his image being used on the album art way back in the day, because he was only a 4-month-old baby ... and says his legal guardians didn’t consent to it either. Elden's going even further ... in his suit, he claims the image is actually child pornography. He also claims the band made a promise to cover his genitals with a sticker but it was never incorporated on the album cover." Korte samenvatting: Spencer Elden heeft de afgelopen 30 jaar, net zoals 99,999% van de wereldbevolking, niets noemenswaardigs gepresteerd maar hij woont nu eenmaal in de United Suits of America en probeert dus alsnog het enige interessante aan zijn leven om te zetten in een sneue rechtszaak voor een paar sneue knaken. Godspeed makker, kleed ze helemaal uit.

