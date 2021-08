@Dr. Blechtrummel | 23-08-21 | 18:40: Enig sarcasme is in deze tijden ook niet zo gek lijkt me. Het is al tijden achter de feiten aan lopen en er is een soort gekke tweedeling ontstaan waarbij iedere vorm van logica ontbreekt.

Iemand die gevaccineerd is kan bijvoorbeeld ook geen baat hebben van de vaccinatie of versneld afbreken. Vaccinatie geeft zodoende slechts een schijnveiligheid. Uw lijn doortrekkend kom je al snel in de maakbare maatschappij waarbij de zwakkeren gewoon buiten de maatschappij geplaatst worden.. en gelden de regels dan alleen voor covid of trekken we het breder?!