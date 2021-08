U herkent een maaltijdbezorger aan z'n gejaagde rijstijl. Rode kop. Roept: "Uit de weg ik heb haast!" Gebruikt geen knipperlichtjes. Doet geen wheelies. En dan achterop zijn scooter (het zijn namelijk altijd jongens) zit een grote bak. Vaak oranje, met een soort huisje met bestek erin, of blauw, met een dominosteentje erop. Of felgeel of felgroen met de tekst 'Teringlekker!', maar dan in het Engels. Al is het meestal een beetje zompig en helemaal niet zo lekker. De scooteraar zelf heeft een jasje aan in dezelfde kleurstelling als de bak achterop. Al zijn ze soms ook casual gekleed, dan is dat een teken dat u een pizza shoarma hebt besteld bij de buurtturk. Al komt die ook vaak in een auto, een witte Opel Corsa. Bij overlast kunt u een klacht indienen bij het bedrijf en dan krijgt u van ^Roelof een zalvend berichtje.

U herkent een ""jongere"" aan z'n gejaagde rijstijl. Kijkt boos. Roept: "Ey wollah wat is deze?!" Gebruikt geen knipperlichtjes. Doet wél wheelies, en dan slingert één been naast de scooter teneinde de balans te bewaken. Heeft géén grote bak achterop zijn scooter (het zijn namelijk altijd jongens). De scooteraar draagt meestal zwarte, of in ieder geval donkergekleurde, kleren. Deze ""jongere"" heeft vaak een verwijfd schoudertasje om het lichaam, van het merk The North Face, of deze kinderachtige ruitjes. U kunt geen klacht indienen en als u er toch wat van zegt krijgt u een klodder tuf in het gezicht.

Enfin, Hillegom kampt met scooteroverlast. "Maar gaat het daadwerkelijk om de maaltijdbezorgers of speelt hier een ander probleem?"