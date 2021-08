Hallo. Daar zijn we weer. De Markerwaard (heel veel kaarten). Nu met 2 steden, 2 roze bollenvelden een giga aardappelveld, een natura2000-gebied en een biomassabos. Al sinds 1890 duikt-ie steeds weer op, deze polder. Toen nog als IJsselmeerpolder of Hoornsche polder. We waren er al mee begonnen, met de aanleg van de Houtribdijk cq Markerwaarddijk (1976) en toen was het geld weer eens op, en vonden we de visjes en de vogeltjes opeens belangrijker. De Markerwaard werd Het Land Dat Er Niet Kwam, waardoor Lelystad, de beoogde provinciestad nu niet in het midden van de nieuwste provincie ligt, maar aan de tochtige buitenkant. Anno 2021 is er een nieuwe situatie. U wilt al die windmolens, zonneparken, biomassacentrales, boeren, akkers met snijmais en asielzoekerscentra niet naast de deur, en dit krijg je er nou van. Rijkswaterstaat is eigenlijk al begonnen met de Markerwaard, door alvast de Marker Wadden aan te leggen, zogenaamd voor de flora en fauna. Maar het is gewoon een bruggenhoofd aka vooruitgestuurd asielkindje, voor het Nieuwe Land dat er komen gaat. En Lelystad Airport gaat ook gewoon doorrr. En waarom allemaal? Antwoord na de break.