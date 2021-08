Ja, uw baan is misschien moeilijk. Maar wij zagen dus de bovenstaande video voorbijkomen waarin het lijkt alsof een vrouw wordt afgevoerd door een biohazard politie-eenheid. Terwijl we in dit BBC-nieuwsbericht van 11 augustus over eenzelfde voorval lezen dat het gaat om een 32-jarige man genaamd Sam Marie McGinley uit Derry, Noord-Ierland. En de enige Sam Marie McGinley uit Derry die we op Facebook konden vinden inderdaad een man is en helemaal niet lijkt op de ogenschijnlijke vrouw uit de bovenstaande video.

"Sam Marie McGinley, 32, of Rosecourt in Derry, was charged with breaching Covid-19 rules and resisting police. The court heard he had gone to Turkey for surgery but refused to quarantine in a Dublin hotel when he returned. On Friday, he was remanded in custody until the end of his isolation period." Okay, was het dan misschien een geslachtstransitie-operatie? BelfastLive bericht in ieder geval wel dat het om een "cosmetic surgery" ging. Naar verluidt weigerde hij de 10-daagse quarantaine omdat hij quarantaine-hotelkosten van 1700 euro niet kon betalen.

Hoe dan ook eindigde het met een quarantaine in het staatshotel. In het beschaafde Nederland hebben we voor "gedwongen quaraintaine bij vermoedelijke besmetting" tenminste gewoon een afdeling op het Universitair Medisch Centrum Groningen!

Maar nogmaals, we weten dus niet zeker of we in de bovenstaande video naar hetzelfde of zelfs maar een gerelateerd voorval kijken als vermeld in de twee nieuwsberichten, maar we durven wel aan dat de video zelf Iers en authentiek is. Origineel op TikTok hier.

Collage voor 't nageslacht!