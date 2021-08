De regels:

Bij doelpunt voor zeggen we bedeesd "Joepie". Een vuistpompje mag, mits de anderhalve meter in acht wordt genomen.

Bij doelpunt tegen zeggen we zachtjes "Pindakaas" . Dat is geen reden tot profane uitingen. In plaats daarvan complimenteren we de tegenstander.

Gelieve bij het klappen de handen niet verder dan 10 cm zijwaarts bewegen (luchtverplaatsing is gevaarlijk).