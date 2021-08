Hier, iets uit het Futurisme. En nu ga ik naar de meubelboulefart.

Veemente dio d’una razza d’acciaio,

Automobile ebbra di spazio,

che scalpiti e fremi d’angoscia

rodendo il morso con striduli denti

Formidabile mostro giapponese,

dagli occhi di fucina,

nutrito di fiamma

e d’olî minerali,

avido d’orizzonti, di prede siderali

Io scateno il tuo cuore che tonfa diabolicamente,

scateno i tuoi giganteschi pneumatici,

per la danza che tu sai danzare

via per le bianche strade di tutto il mondo!

Vehement god from a race of steel,

Automobile drunk with space,

Trampling with anguish, bit between your strident teeth!

O formidable Japanese monster with forge,

Nourished with flame and mineral oils,

Hungry for horizons and sidereal prey,

I unleash your heart to the diabolical vroom-vroom

And your giant radials, for the dance

You lead on the white roads of the world.