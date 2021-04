: U doet de poëzie nu echt tekort. Deze autist klungelt maar wat aan, maar ik vind het leuk! In dier voege: You Really Got me Now.

Als de Hamer van het Plebs

Het ongeschreven Amandement

Home of the Brave, just Scraps

Is that a Pistol in your Pocket?

Natte droom, een BBC inbreker

Machteloos, zonder alarmsysteem

Dat Capitool, overlopen door witten

Toch maar liever de National Guard

Old Habits, dus maar Zeker

Antifa, it's all the Same

' But them Habits Die Hard!

Yippiekayee, you Mummy

There's an Elephant on my Tummy!

Ga zelf eens op een Negert Zitten.