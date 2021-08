Het ziet er slecht uit voor Sanil Boughlalah, Hein Busschers en Mees Telkamp, de drie kopschopkakbalknakkerkneuzen uit Hilversum die door het Openbaar Ministerie zijn aangewezen als mogelijke hoofddaders van de geweldsexplosie op Mallorca, waarbij Carlo Heuvelman het leven liet. Er zijn nu in totaal DERTIG verklaringen afgelegd. Dat in combinatie met beelden en informatie lijken een vrij compleet plaatje te schetsen. "Ook komen van deze getuigen nog nieuwe beelden binnen die zij in de vroege ochtend van 14 juli hebben gemaakt in het café of op de boulevard in El Arenal." De verwachting is nog steeds dat er de komende tijd nieuwe aanhoudingen worden verricht. En het toetje: "Vandaag staan de twee verdachten die als eerste zijn aangehouden bij de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland. Zij worden verdacht van medeplegen doodslag, medeplegen poging doodslag en openlijk geweld. De rechter zal eind van de dag beslissen of de twee verdachten, een 18-jarige en een 19-jarige Hilversummer, langer vast moeten blijven." Heel weinig succes toegewenst, Sanil en Hein!