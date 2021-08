Ik zit al klaar met mijn Rutte Bingokaart:

*VVD gaat akkoord met deze coalitie, in het landsbelang

*We moeten nu écht verder, formatie heeft lang genoeg geduurd

*We staan voor gigantische uitdagingen, grote vraagstukken van deze tijd

*Met de combinatie PvdA/GL in deze nieuwe regering zijn we klaar voor het aanpakken van de klimaatcrisis en de sociale ongelijkheid in dit land

*De verschillen zijn groot, maar onze gezamenlijke ambitie is groter

And so on..