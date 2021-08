Lieve Geenstijl, artikels over dure huizen en boten die ‘luttele bedrag, optrekje, nederige stulpje, ‘de royaltietjes’, ‘Borsatootjes’ etc gebruiken, zijn heel erg van de T.

Sowieso is die misgunning nogal des plebs.

Vind het een poppenkast, een verzameling intriges of ‘niet 100% democratisch’… persoonlijk vind ik dat absolutisme in democratie totaal niet zaligmakend. Het is als koken uit een schoolboekje; pas als je ook een beetje buiten de lijntjes leert kleuren wordt het aangenaam en gaat het leven.

Maar los daarvan; het is iets dat van Nederland iets unieks maakt. Het eigene van een koningshuis en toch niet die absoluut feodale onderdanigheid.

Democratie met een gaatje erin om de overdruk eraf te houden.

Een prettige vorm van ondeugendheid hoort daar ook bij.

En in België zijn ze júist nog wat oubollig. Daar was opa dan ook nog een genocidale bruut in Belgisch Congo.