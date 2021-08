Vroeger was alles beter. Nou ja, behalve de porno dan, want dat was vroeger vrij vies, al is Tera Patrick weer een uitzondering op die regel. Die kwam vroeger voor in onze dromen en tegenwoordig alleen nog maar in onze nachtmerries. Wat vroeger ook fantastisch was: de Lamborghini Countach. In dit topic staat er eentje weg te rotten. MAAR ER IS EEN NIEUWE. Aangekondigd door Lambo in bovenstaande video. De Countach LP800-4, wat zou betekenen dat het ding 800 pk heeft. Hybride uiteraard, want zo kun je je gretige GroenLinks-griet zonder gewetensbezwaar binnen de Amsterdamse ring op een Extinction Rebellion-demo dumpen. Er schijnen er slechts 112 van gebouwd te worden; precies het telefoonnummer dat trouwstoetkneuzen moeten bellen als ze weer eens zo'n huurding in de kreukeltjes hebben gereden. Enfin, de oer-Countach hing in postervorm op alle jongenskamers ter wereld, naast de filmposter van Striptease met Demi Moore, en die nieuwe Countach is toch een tikkie minder gruwelijk. Maar als ze dit bij Lamborghini Leusden lezen: we willen er wel eentje proberen, in ruil voor een lovende recensie uiteraard. Ferrari is shit!