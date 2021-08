Ach ik weet niet hoor, zelfs kranten hebben/verschillende uitgaves. Ik heb het meegemaakt met de Telegraaf. Had een krant artikel gelezen in Den Helder en later op de dag aan de andere kant van NL lag deze krant ook maar met een andere tekst. Betrof het artikel waarin “Nederlanders” in Spanje iemand hadden doodgestoken…krant in Den helder vermelde keurig dat het om Marokkanen ging, die andere Telegraaf had dit weggelaten. Mijn ervaring is toch wel dat als het minderheden betreft deze altijd in de media worden beschermd. Politieke correctheid, etnisch profileren, woke, positief racisme etc etc allemaal voorbeelden waardoor media als politie “anders” moeten handelen en moeten berichten…is het de bedoeling dat we minderheden niet gelijkwaardig blijven behandelen? Boven de wet plaatsen? Uitgangspunt van een multiculturele gemeenschap zou toch moeten zijn dat iedereen gelijk voor de wet is?