Want soms houdt de muziek onder de moleculaire dans die we het leven noemen eventjes op, zelfs in Usselo. De hele Haaksbergerstraat, "de slagader van Enschede" (maps) ligt eruit. En niet zonder gevolgen. "Hekman woont op landgoed Lammerink. Hij kan er aan twee kanten af: aan de Lammerinkweg, een zandpad, en aan de Haaksbergerstraat. Dat laatste heeft zijn voorkeur, want hij rijdt in een nogal lage Aston Martin en die is niet geschikt voor zandweggetjes.”" En u dacht misschien dat we in een democratie leefden. Maar ook dat blijkt slechts een schimmenspel. "Hekman heeft gebeld met de gemeente, maar die zegt niets te kunnen betekenen. „Als burger heb je ook niks meer te vertellen. Absurd dit. Ze doen niks en ze zijn nergens aansprakelijk voor. Ik moest mijn auto maar buiten het dorp zetten. Maar ik ben slecht ter been, en als mijn auto niet achter een hek staat, is hij niet verzekerd.”" Dit is hoe we de generatie behandelen die dit land heeft opgebouwd.