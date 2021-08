Wat is dit een gênante vertoning door Blokhuis. Ongekend.

Je verhaal spiekend van een briefje doen, wat ook nog eens een dom verhaal is.

Een opsomming van wat die mensen hebben gepresteerd - alsof ze dat zelf niet weten. Of wij, de kijkbuizers.

Oh, en dan instrueren hoe de extra decoratie gehouden moet worden, hoe ze het podium moeten verlaten. Man man. Had z'n broer er neergezet.

En had die BMX-er even gevraagd hoe het met z'n knie is bijvoorbeeld.

Echt niemand die vooraf kon bedenken hoe suf dit over komt?